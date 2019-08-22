22.08.2019 10:54

Boş arazide erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanları arkasındaki GASKİ su deposu yakınlarındaki boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Yerde hareketsiz yatan şahsı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler üzerinde kimlik bulunmayan şahsın öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA