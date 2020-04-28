Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde lavabo gideri borusuna sıkışan yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
28.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:25

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde lavabo gideri borusuna sıkışan yavru kedi, duvarı kırarak boruya ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İlçeye bağlı Fatih Sitesi Yıldız evlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lavabo borusundan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kozlu belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede 3 metrelik borunun içerisinde yavru kedinin olduğunu tespit etti.

Borunun içinde kedinin bulunduğu alanı kırarak ulaşan ekipler, yavru kediyi dışarı çıkardı. Borunun içerisinden kurtarılan yavru annesinin yanına koştu.

Vatandaşlar, kedileri kurtaran Kozlu belediye itfaiye müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

Manşet

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