Boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'da gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesinde yavru kedinin gider borusunda sıkıştığını görenler, kediyi kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, hilti yardımıyla betonu kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedinin kurtarıldığını gören anne kedi ise yavrusunu ağzına alarak olay yerinden uzaklaştı. Bunu gören itfaiye personeli ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk