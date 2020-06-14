Boruya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Boruya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Boruya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Mardin'in Midyat ilçesinde boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

14.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:41

Boruya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Midyat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Nusaybin yolu üzerinde bulunan boruya yavru kedi sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Kürek ve hilti yardımıyla önce borunun etrafını kazan itfaiye ekipleri daha sonra kediyi güvenli bir şekilde çıkarıp doğal ortamına bıraktı. İtfaiye ekipleri, daha sonra kazdıkları alanı kapattı.

İtfaiye ekiplerinden Ata Önel, "Yunus Emre Mahallesi Nusaybin caddesi üzerinde geçen bir vatandaş kaldırımın üzerinde, bir borunun içinde kedi sesinin geldiğini duymuş. 110'u arayarak bize bilgi verdi. Gelen ihbar üzerine biz de olay yerine intikal ettik. Burada 1 buçuk metre derinlikte bir boru var. İçine bir kedi düşmüş, yavru, onu hilti ve jeneratör kürek yardımıyla kurtarıp doğal ortamına bıraktık" dedi.

Boruya sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA

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