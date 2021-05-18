BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
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BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, belediye otoparkında su giderine giren yavru köpek, itfaiyenin betonu kırması sonucu borudan çıkarılarak kurtarıldı.

İZMİT'te, belediye otoparkında su giderine giren yavru köpek, itfaiyenin betonu kırması sonucu borudan çıkarılarak kurtarıldı.

Olay İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunan açık otoparkta meydana geldi. Sürekli havlayarak belli bir bölgede dolaşan bir köpek olduğunu fark eden zabıta ve güvenlik görevlileri, yavru köpeğin su gideri içerisine girdiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi geldi. Gerekli incelemeleri yapan itfaiye ekibi betonu kırıp boruyu keserek yavru köpeği çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan yavru köpek dışarıda bekleyen annesinin yanına bırakıldı. Yavruların kurtarılmasının ardından belediye görevlileri, yavru köpeğin girdiği açık olan kanal ağzını belirleyerek kapatarak önlem aldı.

BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI
BORUNUN İÇERİSİNE GİREN YAVRU KÖPEK BETON KIRILARAK ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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