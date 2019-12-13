Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Marco Rose
Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose konuşması MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı.
13.12.2019 01:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:55
Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose konuşması MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı. Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Marco Rose
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