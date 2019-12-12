Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir
UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak J Grubu 6. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Borussia ParkHakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter,
UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak J Grubu 6. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Borussia Park
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Zakaria, Kramer, Herrmann, Neuhaus, Thuram, Embolo
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli