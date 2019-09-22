Borussia Mönchengladbach, geriye düştüğü karşılaşmayı kazandı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 2-1 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 2-1 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Park'ta Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fortuna Düsseldorf, 6. dakikada Kasim Adams'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen maçta Borussia Mönchengladbach, 74. ve 87. dakikalarda Marcus Thuram ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, müsabakada 90 dakika forma giydi.
Borussia Mönchengladbach, aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan Fortuna Düsseldorf 4 puanda kaldı.