Borussia Dortmund - Zenit UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Borussia Dortmund - Zenit maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
28.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:46
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Borussia Dortmund - Zenit arasındadır. Peki Borussia Dortmund - Zenit kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Borussia Dortmund - Zenit karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Borussia Dortmund - Zenitmaçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?
BORUSSİA DORTMUND - ZENİT MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.
BORUSSİA DORTMUND - ZENİT MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Borussia Dortmund - Zenit maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçı Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz.
BORUSSİA DORTMUND - ZENİT MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak.