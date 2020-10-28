Borussia Dortmund - Zenit UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Borussia Dortmund - Zenit maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borussia Dortmund - Zenit UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Borussia Dortmund - Zenit maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

28.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:46
Borussia Dortmund - Zenit UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Borussia Dortmund - Zenit maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Borussia Dortmund - Zenit arasındadır. Peki Borussia Dortmund - Zenit kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Borussia Dortmund - Zenit karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Borussia Dortmund - Zenitmaçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?

BORUSSİA DORTMUND - ZENİT MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.

BORUSSİA DORTMUND - ZENİT MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Borussia Dortmund - Zenit maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Bein Sports Max 2 kanalından izleyebilirsiniz.

BORUSSİA DORTMUND - ZENİT MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak.

İlgili Haberler

Krasnodar - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Krasnodar - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Krasnodar - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Krasnodar - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Sevilla - Rennes UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Sevilla - Rennes maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Sevilla - Rennes UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Sevilla - Rennes maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maç sonucu! Golleri kim attı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Işın Karaca Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Kaza Çocuk Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borussia Dortmund - Zenit UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Borussia Dortmund - Zenit maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 19:46:45. #1.14#
title