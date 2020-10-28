Borussia Dortmund - Zenit UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Borussia Dortmund - Zenit maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Borussia Dortmund - Zenit arasındadır. Peki Borussia Dortmund - Zenit kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?