Borussia Dortmund'un Yükselen Yıldızı: Jude Bellingham
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Borussia Dortmund'un Yükselen Yıldızı: Jude Bellingham

Dugout - Haberler | Spor

Jude Bellingham, Dortmund'un geçen sezon tüm turnuvalarda oynanan 51 maçın 46'sında forma giydi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı ve DFB Kupası finalinde forma giymeyi başardı. 17 yıl 77 günle BVB tarihinin en genç golcüsü oldu.

Jude Bellingham, Dortmund'un geçen sezon tüm turnuvalarda oynanan 51 maçın 46'sında forma giydi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı ve DFB Kupası finalinde forma giymeyi başardı. 17 yıl 77 günle BVB tarihinin en genç golcüsü oldu.

Borussia Dortmund'un Yükselen Yıldızı: Jude Bellingham

Kaynak: Dugout

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