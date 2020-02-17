Borussia Dortmund’un Kylian Mbappe’yle İmtihanı

17.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:20

Futbol kariyerine AS Monaco'da başlayan Kylian Mbappe, 2016-17 sezonunda müthiş bir çıkış yaptı. Sampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester City'i elenmesinde pay sahibi oynayan Mbappe, çeyrek finalde karşılaştıkları Borussia Dortmund eşleşmesinin de kilidini kirdi ve iki maçta gol atarak AS Monaco'nun 13 sene sonra yarı finale çıkmasında başrol oynadı.