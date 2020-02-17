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Borussia Dortmund’un Kylian Mbappe’yle İmtihanı

Futbol kariyerine AS Monaco’da başlayan Kylian Mbappe, 2016-17 sezonunda müthiş bir çıkış yaptı. Sampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Manchester City’i elenmesinde pay sahibi oynayan Mbappe, çeyrek finalde karşılaştıkları Borussia Dortmund eşleşmesinin de kilidini kirdi ve iki maçta gol atarak AS Monaco’nun 13 sene sonra yarı finale çıkmasında başrol oynadı.

17.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:20

kariyerine AS Monaco'da başlayan , 2016-17 sezonunda müthiş bir çıkış yaptı. Sampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 'i elenmesinde pay sahibi oynayan Mbappe, çeyrek finalde karşılaştıkları eşleşmesinin de kilidini kirdi ve iki maçta gol atarak AS Monaco'nun 13 sene sonra yarı finale çıkmasında başrol oynadı.

Kaynak: Dugout

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