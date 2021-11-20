Borussia Dortmund, Stuttgart engelini iki golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Borussia Dortmund, sahasında Stuttgart'ı 2-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında Signal Iduna Park'ta Stuttgart'ı konuk etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund'un gollerini, 56. dakikada Donyell Malen ve 85. dakikada Marco Reus attı.

Stuttgart'ın tek golü, 63. dakikada Roberto Massimo'dan geldi.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Borussia Dortmund, puanını 27'ye çıkardı.

Sarı-siyahlılar, 28 puanı bulunan Bayern Münih'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Stuttgart ise 10 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

Leipzig deplasmandan puansız döndü

Hoffenheim'ın sahasında Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Diadie Samassekou ve 68. dakikada Munas Dabbur attı.

Leipzig, bu sonuçla 18 puanda kaldı. Hoffenheim ise puanını 17'ye yükseltti.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Bochum'u 1-0, Borussia Mönchengladbach da Greuther Fürth'ü 4-0 mağlup etti. Arminia Bielefeld-Wolfsburg karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet