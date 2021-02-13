Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı

13.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:02
Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 21. haftasında Signal Iduna Park'ta Hoffenheim'i konuk etti.

Sarı siyahlılar 24. dakikada Jadon Sancho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Hoffenheim bu gole 31. dakikada Munas Dabbur ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekip 51. dakikada Ihlas Bebou'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Borussia Dortmund 81. dakikada Erling Haaland ile bulduğu golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Ligde son 6 maçta 1 galibiyet alan Borussia Dortmund 33 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı.

Hoffenheim ise 23 puan ve maç fazlasıyla 12. sırda bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Mainz 05 ile 2-2, Werder Bremen sahasında Freiburg ile 0-0 ve Stuttgart da sahasında Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Buse Varol Demet Akalın Selami Şahin Meryem Uzerli
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kar Saldırı Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 20:04:56. #1.15#
title