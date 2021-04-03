Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi
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Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi

Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor
Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu.

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup oldu.

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 27. haftasında Signal Iduna Stadı'nda Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Konuk ekip karşılaşmanın 11. dakikasında Nico Schulz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Borussia Dortmund 45. dakikada Mats Hummels'in topu filelere göndermesiyle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Eintracht Frankfurt 87. dakikada Andre Silva'nın attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanı 50'ye çıkaran Einracht Frankfurt 4. sırada yer alıyor.

43 puan ve averajla 5. sırada bulunan Borussia Dortmund gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi katılma hedefinden uzaklaştı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Bayer Leverkusen sahasında Schalke 04'ü 2-1, Wolfsburg sahasında Köln'ü 1-0 ve Augsburg sahasında Hoffenheim'i 2-1 yendi. Mainz 05-Arminia Bielefeld müsabakası ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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