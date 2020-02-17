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Borussia Dortmund-PSG Karşılaşması Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nu lider bitiren Paris Saint Germain, F Grubu’nu ikinci bitiren Borussia Dortmund’la Son 16 Turu’nda karşılaşacak. Almanya’da oynanacak ilk maç öncesi PSG cephesinden dikkat çeken istatistikler..

17.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:20

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu lider bitiren , F Grubu'nu ikinci bitiren 'la Son 16 Turu'nda karşılaşacak. 'da oynanacak ilk maç öncesi PSG cephesinden dikkat çeken istatistikler..

Kaynak: Dugout

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