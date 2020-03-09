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UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Dortmund, Spor

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain Maçının Perde Arkası Görüntüleri

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain karşılaştı. Dortmund'un sahası Signal Iduna Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Dortmund, Haaland'la öne geçti ancak PSG Neymar ile eşitliği sağladı. Haaland bir gol daha atarak skoru 2-1'e getirirek takımını ilk maçta avantajlı skora taşıdı. PSG kameralarının gözünden maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntülerini izliyoruz..

09.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:21

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain karşılaştı. Dortmund'un sahası Signal Iduna Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Dortmund, Haaland'la öne geçti ancak PSG Neymar ile eşitliği sağladı. Haaland bir gol daha atarak skoru 2-1'e getirirek takımını ilk maçta avantajlı skora taşıdı. PSG kameralarının gözünden maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntülerini izliyoruz..

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain Maçının Perde Arkası Görüntüleri
Kaynak: Dugout

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