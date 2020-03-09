Borussia Dortmund-Paris Saint Germain Maçının Perde Arkası Görüntüleri 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain karşılaştı. Dortmund'un sahası Signal Iduna Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Dortmund, Haaland'la öne geçti ancak PSG Neymar ile eşitliği sağladı. Haaland bir gol daha atarak skoru 2-1'e getirirek takımını ilk maçta avantajlı skora taşıdı. PSG kameralarının gözünden maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntülerini izliyoruz..

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain karşılaştı. Dortmund'un sahası Signal Iduna Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Dortmund, Haaland'la öne geçti ancak PSG Neymar ile eşitliği sağladı. Haaland bir gol daha atarak skoru 2-1'e getirirek takımını ilk maçta avantajlı skora taşıdı. PSG kameralarının gözünden maçın öncesi ve sonrasıyla perde arkası görüntülerini izliyoruz.. Kaynak: Dugout