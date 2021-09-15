Borussia Dortmund maçından notlar

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Beşiktaş Park'ta 1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı

Olgucan KALKAN/ - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 19.45'te başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz düdük çaldı. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian ve Roberto del Palomar üstlendi.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Bundesliga'nın 4'üncü haftasında deplasmanda 4-3 kazanılan Bayer Leverkusen maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. 45 yaşındaki Alman teknik direktör savunmada Pongracic'in yerine Hummels, Witsel'in yerine ise Malen'e şans verdi. Dortmund'un Beşiktaş maçındaki 11'i şöyle: Kobel - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Bellingham, Brandt, Dahoud, Reus, Malen, Haaland.

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