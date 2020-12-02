Borussia Dortmund - Lazio Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Borussia Dortmund - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Borussia Dortmund - Lazio maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
BORUSSİA DORTMUND - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Borussia Dortmund - Lazio maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
BORUSSİA DORTMUND - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Borussia Dortmund - Lazio maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında da yayınlanacaktır.
BORUSSİA DORTMUND - LAZİO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Signal Iduna Park, Dortmund'da oynanacak.