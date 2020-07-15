Borussia Dortmund ile Schürrle'nin yolları ayrıldı Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Andre Schürrle ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Andre Schürrle ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya temsilcisi Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı anlaşmanın ardından yolların ayrıldığı belirtildi.

Almanya Milli Takımı'nda 57 karşılaşmada 22 gole imza atan ve 2014 FIFA Dünya Kupası başarısı bulunan kanat oyuncusu, geçen sezon Spartak Moskova formasıyla 13 lig maçında 1 gole imza atmıştı.

Kaynak: AA