Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle Hertha Berlin'i 2-0 yendi
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Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle Hertha Berlin'i 2-0 yendi

13.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:38
Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle Hertha Berlin'i 2-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 25. haftasında Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan Borussia Dortmund-Hertha Berlin karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda gol yollarında etkili olan sarı-siyahlılar, 54. dakikada Julian Brandt ve 90+1. dakikada Youssoufa Moukoko'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Hertha Berlin ise 21 puan ve maç fazlasıyla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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