Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3 puanı aldı
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Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3 puanı aldı

09.01.2021 22:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 22:50
Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3 puanı aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig'i 3-1 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig'i 3-1 yendi.

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 15. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 55. dakikada Jadon Sancho, 71. ve 84. dakikalarda Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti.

Leipzig 90. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle skoru 3-1 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Leipzig ise 31 puanla lider Bayern Münih'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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