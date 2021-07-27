Borussia Dortmund, Hollandalı futbolcu Malen'i transfer etti
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Borussia Dortmund, Hollandalı futbolcu Malen'i transfer etti

Borussia Dortmund, Hollandalı futbolcu Malen'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'da forma giyen Donyell Malen'i kadrosuna kattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'da forma giyen Donyell Malen'i kadrosuna kattı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı forvetle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Yıldız oyuncusu Jadon Sancho'yu 85 milyon avro karşılığında Manchester United'a gönderen Borussia Dortmund'un kasasından Malen için 30 milyon avro çıkaracağı basına yansıdı.

Malen, PSV Eindhoven formasıyla çıktığı 116 maçta 55 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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