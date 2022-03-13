Borussia Dortmund evinde Arminia Bielefeld'i tek golle geçti - Haberler

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Borussia Dortmund evinde Arminia Bielefeld'i tek golle geçti

AA - Erbil Başay - Spor
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Borussia Dortmund evinde Arminia Bielefeld'i tek golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Arminia Bielefeld'i 1-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Borussia Dortmund, sahasında Arminia Bielefeld'i 1-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 26. haftasında Arminia Bielefeld'i Signal Iduna Parkt'ta ağırladı.

Sarı siyahlılar, 21. dakikada Marius Wolf'un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, bir maç eksikle 53 puanlı lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Arminia Bielefeld ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

-Leipzig deplasmanda 6 gol attı

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmada Leipzig, deplasmanda Greuther Fürth'ü 6-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin 4. dakikada Jamie Leweling ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Leipzig, 17. dakikada Andre Silva, 32. dakikada Emil Forsberg, 35. dakikada Konrad Laimer, 45. dakikada Benjamin Henrichs, 59. dakikada Mohamed Simakan ve 69. dakikada Christopher Nkunku ile 6 gol buldu.

Leipzig bu galibiyetle puanını 44'e çıkarıp, averajla 4. sıraya yükseldi. Greuther Fürth ise 14 puanla 18. sırada yer alıyor.

AA / Erbil Başay - Spor

Borussia Dortmund, Bundesliga, Almanya, Arminia, Spor, Haberler

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