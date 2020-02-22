Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenerek zirve yarışından kopmadı

22.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:56

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yendi.



Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 23. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 52. dakikada Dan-Axel Zagadou ve 66. dakikada Erling Haaland ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.



Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı ve zirveden kopmadı.



Werder Bremen ise 17 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.

Günün diğer karşılaşmalarında Köln, deplasmanda Hertha Berlin'i 5-0, Fortuna Düsseldorf da deplasmanda Freiburg'u 2-0 yenerken, Borussia Mönchengladbach, sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA