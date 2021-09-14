Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için İstanbul'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

AA / Kenan Irtak - Haberler | Spor
Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Almanya'nın Borussia Dortmund takımı, İstanbul'a geldi.

Almanya'nın Dortmund kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu sarı-siyahlı kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Dortmund ekibinin kafilesinde Beşiktaş ile gençler liginde mücadele edecek takım da yer aldı.

Öte yandan Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabından "Merhaba Beşiktaş" mesajı paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü de bu mesaja, Almanca "Hoş geldiniz" şeklinde karşılık verdi.

Beşiktaş-Borussia Dortmund karşılaşması, yarın saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

AA / Kenan Irtak - Spor Haberleri
Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 önemli eksik

Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 önemli eksik

 Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

Dortmund yöneticisi Kehl, Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar

 Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim

Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Dortmund maçına çılgın prim
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Göksel Mehmet Erdem Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Cristiano Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Rıza Çalımbay Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borussia Dortmund, Beşiktaş maçı için İstanbul'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 15:09:10. #1.11#