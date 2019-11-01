Borussia Dortmund 2-3 AS Monaco

2016-17 Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde Borussia Dortmund ile AS Monaco karşılaştı. Fikstür çekildiğinde iki takım da genç kadroları ve hızlı futbollarıyla futbolseverlere bol heyecan vaat etmişti ve Dortmund’daki ilk maç da beklentileri fazlasıyla karşılamıştı. Mbappe’nin iki golle yıldızlaştığı maçta Dortmund’un iki golü mağlubiyeti engelleyememişti.

01.11.2019 04:07

2016-17 Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde Borussia Dortmund ile AS Monaco karşılaştı. Fikstür çekildiğinde iki takım da genç kadroları ve hızlı futbollarıyla futbolseverlere bol heyecan vaat etmişti ve Dortmund'daki ilk maç da beklentileri fazlasıyla karşılamıştı. Mbappe'nin iki golle yıldızlaştığı maçta Dortmund'un iki golü mağlubiyeti engelleyememişti.

Kaynak: Dugout

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