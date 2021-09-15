Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Stat: Vodafone ParkHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, de Souza, Pjanic, Atiba (Dk. 78 Salih Uçan), Ghezzal (Dk. 89 Gökhan Töre), Larin (Dk.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, de Souza, Pjanic, Atiba (Dk. 78 Salih Uçan ), Ghezzal (Dk. 89 Gökhan Töre), Larin (Dk. 61 Kenan Karaman), Batshuayi
Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Hummels (Dk. 70 Pongracic), Akanji, Guerreiro, Brandt (Dk. 46 Witsel), Bellingham (Dk. 70 Wolf), Dahoud, Reus, Malen (Dk. 70 Moukoko), Haaland (Dk. 86 Knauff)
Goller: Dk. 20 Bellingham, Dk. 45+3 Haaland (Borussia Dortmund), Dk. 90+4 Montero (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 43 Welinton, Dk. 45 Montero, Dk. 76 Atiba (Beşiktaş), Dk. 55 Meunier, Dk. 79 Moukoko (Borussia Dortmund)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.
52. dakikada Meunier'nin sağdan ortasına Guerreiro'nun ceza yayı içinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
67. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın savunmanın arkasına pasında Batshuayi topu kontrol etti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belçikalı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, açısını kapatan kaleci Kobel'den döndü.
90+2. dakikada Wolf'un sağdan pasında arka direkte Knauff'un uygun durumda çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üste direğe çarparak auta gitti.
90+4. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Pjanic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021