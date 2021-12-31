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Borusan Sanat'ta ikinci dönem heyecanı başladı

Borusan Sanat'ta ikinci dönem heyecanı başladı
AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO), 2022 sezonunun ilk aylarında gerçekleştireceği konserlerin programı açıklandı.

İSTANBUL (AA) - Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO), 2022 sezonunun ilk aylarında gerçekleştireceği konserlerin programı açıklandı.

Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan programa göre onursal şef Gürer Aykal, BİFO daimi konuk şefi Patrick Hahn ve Ryan Mcadams'ın yöneteceği orkestraya, solistler Gökhan Aybulus, Maria Duenas, Diego Matheuz ve Kian Soltani eşlik edecek.

İkinci dönem konserlerine 13 Ocak'tan itibaren devam edecek Borusan Müzik Evi, Anıl Eraslan, Şevket Akıncı, Korhan Argüden, Ali Onur Olgun, Oğuz Büyükberber Trio, Sigrid Horn, LBT, Bloom In Dot ve Rycardo Moreno Trio gibi isimleri ağırlayacak.

Oda müziği topluluğu Borusan Quartet, ikinci dönem programında genç piyanist Iraz Yıldız'ı konuk ederek Schumann, Ravel, Grieg, Satie ve Chopin'in yapıtlarından bir seçki sunacak.

Ayrıca Borusan Müzik Evi, Borusan Quartet ve BİFO tarafından gerçekleştirilen konserlerin kayıtları "borusansanat.tv" platformu üzerinden yeniden yayınlanacak.

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AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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