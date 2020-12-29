Borusan Sanat'ın çevrim içi platformu müzikseverlerle buluşuyor
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Borusan Sanat'ın çevrim içi platformu müzikseverlerle buluşuyor

29.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:28
Borusan Sanat'ın çevrim içi platformu müzikseverlerle buluşuyor

Borusan Sanat'ın çevrim içi platformu "borusansanat.tv" 3 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.

Borusan Sanat'ın çevrim içi platformu "borusansanat.tv" 3 Ocak'ta müzikseverlerle buluşacak.

Bu sezon konserlerini bedelsiz erişime açan Borusan Sanat, sanatın gelişimine destek olmak ve ulaşılabilirliğine katkı amacıyla Motiwe'in Cloudtivi platformu üzerinden borusansanat.tv'yi hayata geçiriyor.

Platformda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet'in yanı sıra Borusan Müzik Evi'ndeki konserlerin yeni kayıtları da yer alacak.

Bu sezon izleyiciye ulaştırılan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet konserlerinin yanı sıra, sadece bu platformda sunulmak üzere hazırlanan Borusan Müzik Evi'ndeki konserler müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu ve Borusan Müzik Evi'nde gerçekleştirilen konserlerin çevrim içi platform için yayına hazırlanan kayıtları Microsoft Azure altyapısında yüksek ses ve görüntü kalitesiyle müzikseverlerle buluşacak.

İlk konser 3 Ocak'ta

Bugüne kadar Borusan Klasik'in yayınladığı içeriklerin video kayıt versiyonlarının yer alacağı borusansanat.tv'nin ilk kaydı, 15 Ekim'de Borusan Klasik'ten canlı yayınlanan konserin kaydı olacak.

Mahler, Beethoven ve Mozart'ın yapıtlarından oluşan bir seçkinin Sascha Goetzel yönetiminde seslendirildiği konserin kaydı 3 Ocak Pazar günü saat 11.30'da erişime açılacak.

Düzenli olarak yayınlanacak konserlerin öncesinde müzik yazarı Serhan Bali ve şef Nisan Ak'ın gerçekleştireceği keyifli sohbetler de borusansanat.tv'de olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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