Borusan Sanat, çevrim içi yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borusan Sanat, çevrim içi yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşuyor

Borusan Sanat, çevrim içi yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşuyor
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Borusan Sanat, çevrim içi video platformu "www.borusansanat.tv" üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor.

Borusan Sanat, çevrim içi video platformu "www.borusansanat.tv" üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor.

Borusan Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs'ta Evrim Demirel Trio'nun Borusan Müzik Evi için kaydettiği "Stanpolites" başlıklı projesi, 9 Mayıs'ta ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) daimi konuk şefi olacak Patrick Hahn'ın yönetiminde BİFO ile Başyapıtlar-II dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Caz ve klasik müziğin yetenekli isimlerinden besteci ve caz piyanisti Evrim Demirel, Alman kontrabasçı Andreas Metzler ve İtalyan davulcu Riccardo Marenghi'nin yer aldığı üçlü, "Stanpolites" başlıklı konserinde, bir araya geldikleri şehir olan İstanbul'un multi-kültürel yapısının yansımalarını, Osmanlı motifleri ve kolektif kompozisyonlar ile çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor.

Konser öncesinde Evrim Demirel Trio'nun Back On Stage ile gerçekleştirdiği söyleşi borusansanat.tv'de yayında olacak.

BİFO'nun daimi konuk şefi Patrick Hahn'dan iki konser

Patrick Hahn yönetimindeki ilk konser, Charles Ives'ın "Three Places in New England" eseriyle başlayacak ve Ludwig van Beethoven'ın "7. Senfoni"si ile tamamlanacak.

"Gelenekten Geleceğe" adındaki diğer konserde ise 20. yüzyılın müzik dilini belirleyen iki dev isim olan Anton von Webern ve Benjamin Britten'ın yapıtları, tüm zamanların ilham perisi Mozart'ın ünlü "Linz Senfonisi" ile birleşiyor.

Her iki BİFO konserinin öncesinde de müzik yazarı Serhan Bali, sohbetleriyle borusansanat.tv'de olacak.

Çağdaş müzik ve disiplinlerarası performansları dinleyicilerine sunmaya devam eden Borusan Müzik Evi'nde, davulcu ve caz bestecisi Joost Lijbaart'ın daha önce yayınlanan programı için hazırladığı seçkisi 7 Mayıs'ta bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Hakan Sabancı Ayşegül Yıldız
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borusan Sanat, çevrim içi yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:14:16. #1.15#

title