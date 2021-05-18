Borusan Sanat, çevrim içi konserlerle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor
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Borusan Sanat, çevrim içi konserlerle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

Borusan Sanat, çevrim içi konserlerle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Borusan Sanat, dijital platformlar üzerinden yayınladığı konserleri mayıs ayında da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Borusan Sanat, dijital platformlar üzerinden yayınladığı konserleri mayıs ayında da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Program kapsamında çevrim içi radyo platformu Borusan Klasik'te 20 Mayıs saat 19.00'da yayınlanacak konserde, Rengim Gökmen yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), solist kemancı aynı zamanda orkestra başkemancısı Pelin Halkacı Akın'a eşlik edecek.

Claudio Abbado, Seiji Osawa, Pierre Boulez, Semyon Bychkov ve Danielle Gatti gibi şeflerle Avrupa'nın önde gelen salonlarında konserler vermiş olan Akın ve ünlü şef Rengim Gökmen'in yönetimindeki BİFO, Borusan Klasik üzerinden yayınlanan bu konserinde, Antonio Vivaldi'nin unutulmaz eseri Dört Mevsim'i yorumlayacak.

Konser öncesi yayınında ise Aydın Büke ve Serhan Bali dinleyicilerle buluşacak.

???????Borusan Klasik radyonun beğenilen programı "Borusan Müzik Evi"nde de 21 Mayıs saat 23.00'te Almanya doğumlu Kosova kökenli şarkıcı ve besteci Andrra özel olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında olacak.

"Karnaval.com" üzerinden yayın yapan programa, internette "karnaval.com/borusanklasikdinle" adresinden ya da mobil ortamda "Karnaval" uygulamasıyla ulaşılabilecek.

Çevrim içi video platformu "borusansanat.tv" üzerinden de yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicilerine ulaşmaya devam eden Borusan Sanat, ayrıca 23 Mayıs saat 11.30'da Carlo Tenan yönetimindeki BİFO konserini yayınlayacak.

Gerek opera temsilleri gerek orkestra konserleriyle Avrupa'nın sevilen şeflerinden biri olan Tenan'ın dinleyicilerine sunacağı bu konserde, Mozart ile Elgar'ın eserlerinin buluştuğu bir seçki sunulacak.

"BİFO ile Başyapıtlar-III" başlıklı konserde, Mozart'ın 1771'de Milano'da yazdığı bir yaylı çalgılar yapıtı olan 13. Senfoni'si, Elgar'ın Serenadı ve yine Mozart'ın müziği aracılığı ile yaptığı en berrak orkestral konuşmalardan biri olan 29. Senfoni'si seslendirilecek.

Konser öncesi yayınında ise genç sanatçı Nisan Ak, borusansanat.tv'de olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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