Borusan Otomotiv Premium'dan kısa dönem kiralama fırsatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borusan Otomotiv Premium'dan kısa dönem kiralama fırsatı

13.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:18
Borusan Otomotiv Premium'dan kısa dönem kiralama fırsatı

Borusan Otomotiv Premium, sınırlı bir süre için geçerli kampanyasında kullanılmış otomobillerde kısa dönem kiralama avantajları sunuyor.

Borusan Otomotiv Premium, sınırlı bir süre için geçerli kampanyasında kullanılmış otomobillerde kısa dönem kiralama avantajları sunuyor.

Minimum 1 aydan maksimum 12 aya kadar kiralama fırsatıyla Borusan Otomotiv Premium, hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Kısa dönem kiralama fırsatından yararlananlar, 30 gün önceden haber vermek koşuluyla otomobilini iade etme hakkı da elde ediyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/kisa_donem_kiralama_firsati adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium'a ulaşılabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Meryem Uzerli
Spor Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borusan Otomotiv Premium'dan kısa dönem kiralama fırsatı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 13:18:34. #1.15#
title