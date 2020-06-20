Borusan Otomotiv Premium'dan 3 Aylık Yeni BMW 320i kiralama fırsatı
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Borusan Otomotiv Premium'dan 3 Aylık Yeni BMW 320i kiralama fırsatı

Borusan Otomotiv Premium, Yeni BMW 320i’yi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında geçerli 3 aylık, kullanılmış otomobillere özel fiyat avantajıyla sunuyor.

Borusan Otomotiv Premium'dan 3 Aylık Yeni BMW 320i kiralama fırsatı
20.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:21

Borusan Otomotiv Premium, Yeni BMW 320i'yi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında geçerli 3 aylık, kullanılmış otomobillere özel fiyat avantajıyla sunuyor.

Marka, yaz boyu kiralama seçeneğini ilk defa hayata geçirerek, aracı kullanmaya tatilde de devam etmek isteyenlere fırsat veriyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve www.premiumkiralama.com/kiralik-yeni-bmw-3-serisi adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium'a ulaşılabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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