Borusan Otomotiv İkinci El'den sıfır faiz kampanyası
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Borusan Otomotiv İkinci El'den sıfır faiz kampanyası

19.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:17
Borusan Otomotiv İkinci El'den sıfır faiz kampanyası

Borusan Otomotiv İkinci El, belirli modellerde aralık ayına özel 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

Borusan Otomotiv İkinci El, belirli modellerde aralık ayına özel 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

Borusan Otomotiv İkinci El, BMW 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, X1, X2, X3 (2017 model yılı ve öncesi),X4, 5 Serisi (F10 gövde), i3, tüm MINI modelleri ve Jaguar XE'de 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

BMW 5 Serisi (G30 gövde), 6 Serisi, 7 Serisi, X3 (2018 model yılı), X5, 8 Serisi, M modelleri, tüm Jaguar (Jaguar XE hariç) ve Land Rover modelleri de sunulan 150 bin TL için 12 Ay yüzde 0 faiz fırsatıyla Borusan Otomotiv İkinci El satış noktalarında tutkunlarını bekliyor.

Kullanılmış otomobil almak isteyenlerin pek çok farklı marka ve modeldeki otomobilleri online olarak inceleyebildiği adresinde bir form aracılığıyla beğenilen otomobiller hakkında daha detaylı bilgi alınabiliyor. Beğendiği otomobili satın almak isteyenler otomobili site üzerinden rezerve de edebiliyor.

Daha detaylı bilgi için, adresi üzerinden Borusan Otomotiv İkinci El'e ulaşılabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:28:23. #1.14#
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