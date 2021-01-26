Borusan Klasik canlı yayınlarında BİFO ve Güç Başar Gülle konser verecek
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Borusan Klasik canlı yayınlarında BİFO ve Güç Başar Gülle konser verecek

26.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:52
Borusan Klasik canlı yayınlarında BİFO ve Güç Başar Gülle konser verecek

Avusturyalı Şef Patrick Hahn'ın yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 28 Ocak'ta, müzisyen Güç Başar Gülle 30 Ocak'ta dinleyicilerle buluşacak.

Avusturyalı Şef Patrick Hahn'ın yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) 28 Ocak'ta, müzisyen Güç Başar Gülle 30 Ocak'ta dinleyicilerle buluşacak.

Borusan Klasik canlı konser yayınları kapsamında, canlı radyo konserleriyle dinleyicisiyle buluşmaya devam eden BİFO'nun, Patrick Hahn'ın yönetimindeki yeni konseri yayınlanacak.

Şef Hahn yönetiminde Bartok ve Beethoven'dan eserlerin seslendirileceği konser, 28 Ocak saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Konser öncesi saat 13.40'ta Serhan Bali, müzik üzerine bir söyleşi düzenleyecek.

Anavatanı Avusturya'nın yanı sıra Amerika ve diğer Avrupa ülkelerinde de ilgi gören Hahn, Münih Filarmoni, Hamburg Senfoni, NDR Radyo Filarmoni ve Viyana Senfoni Orkestraları'nın yanı sıra Kirill Petrenko ile iş birliği yapmış, son olarak da Bavyera Devlet Operası'nda yapılan Salome temsilini yönetmişti.

Takipçilerine Borusan Klasik'ten ulaşmaya devam eden "Borusan Müzik Evi" ise 29 Ocak Cuma saat 23.00'te Volkan Coşar'ın özel olarak hazırladığı ve sunduğu programla yayında olacak.

Güç Başar Gülle borusansanat.tv'de

Öte yandan izleyicileri ücretsiz konser kayıtlarıyla buluşturan çevrim içi video platformu "www.borusansanat.tv", 30 Ocak saat 19.00'da Güç Başar Gülle'nin konser kaydını dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Kendine özgü müziğiyle ve üçüncü albümü "Reverse Perspective" ile ilgi gören Güç Başar Gülle, Osmanlı müziğinin geleneksel kökenlerinden ilhamla, caz ve klasik Batı müziğini buluşturduğu parçalarıyla dinleyicilerin karşısında olacak.

Gitarıyla dinleyici karşısına çıkacak Gülle'ye saksofonda Tamer Temel, kontrbasta Apostolos Sideris, davulda ise Cem Aksel eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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