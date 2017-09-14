Borusan'ın Marka Tercihi Yine Tırsan Oldu

Intermodale odaklanan Borusan, Tırsan'dan 105 yeni araç aldı.
Tuğluk'un annesinin cenazesindeki provokasyona hükümetten ilk tepki
Referandum hazırlığındaki Barzani'ye Türkiye de rest çekti
Terfi beklerken emekli edildi, şimdi okyanusta korsan nöbeti tutuyor
Rezillik! Düğün günü fuhuştan gözaltına alındı
Ne otel bulabildiler, ne otopark! 6 günlük kasırga kabusunun detayları
Sevgilisinin oğlu gelince 3. kattan atladı, darp edilerek öldürüldü
Bütün gelirini en çok kazandıran sektöre yatırıyor
"Aşkları biter" diyenlere inat, Adriana yenge yine fotoğraf paylaştı
Türkiye gündemine damga vuran kadın, Trabzon'a özel uçakla geldi
Kıvanç için aranan kan, Fİ dizisinde bulundu
ABD'deki Irma Kasırgası, Acun'u da fena vurdu
Plajda içki içen kadın doktorlar gözaltına alındı!
HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesini mezardan çıkardılar
Dünyaca ünlü market zinciri Türkiye piyasasından çekildi
Kabil'de stadyum yakınında şiddetli patlama: 2 ölü, 7 yaralı!