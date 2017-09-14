Borusan'ın Marka Tercihi Yine Tırsan Oldu

Intermodale odaklanan Borusan, Tırsan'dan 105 yeni araç aldı.

Borusan'ın Marka Tercihi Yine Tırsan Oldu

Intermodale odaklanan Borusan, Tırsan'dan 105 yeni araç aldı.

Kaynak: Dunya.com