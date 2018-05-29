Borusan ile Vestas'tan 210 Mw'lık Rüzgar Santrali İçin İşbirliği

Borusan EnBW Enerji, toplam 210 MW'lık Çanakkale (138 MW) ve Kırklareli (72 MW) rüzgar enerji santrali projeleri için türbin tedarikçisini belirledi.

Borusan EnBW Enerji dünyanın en önemli rüzgar türbini üreticilerinden Vestas ile Kırklareli projesi için 20 adet V136 3.6 MW ve Çanakkale projesi için 35 adet V150 4.0 MW türbin modeli için sözleşme görüşmelerine başlamak üzere niyet mektubu imzaladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Borusan Holding CEO'su Agah Uğur şunları söyledi:

"Borusan faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde Türkiye için değer yaratıyor. Enerji sektöründe de bunu yapıyoruz. Rüzgar santrali türbin ihalesini gerçekleştirdiğimiz bu iki projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 240 milyon ABD Doları. Bu yatırımımıza türbin tedariki için açtığımız ihaleye ilgi yüksek oldu. Ülkemizin seçim sürecine girdiği ve döviz kurlarındaki bazı olumsuzluklara rağmen bu alanda dünyanın en önemli ve güçlü tedarikçilerinin ihalemize gösterdiği ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu ilgi Borusan'a ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Yolumuza dünyanın en önemli türbin üreticilerinden Vestas ile devam etmeye karar verdik. Bu kendileri ile ilk işbirliğimiz değil. Daha önce de çok önemli yatırımlarda birlikte çalıştık. Mevcut yatırımımızda da yine en iyi ve verimli sonuçları alacağımıza inanıyoruz."