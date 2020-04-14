Borusan Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Borusan Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkıda bulunacak.
14.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:48
Borusan Grubu, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkıda bulunacak.
Borusan Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke olarak verilen topyekün mücadeleye tüm şirketleri ve çalışanlarıyla başından beri destek verdiği belirtildi.
Kaynak: AA