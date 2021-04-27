Borusan Contemporary'nin "Düş Suda" sergisi söyleşisi
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Borusan Contemporary'nin "Düş Suda" sergisi söyleşisi

Borusan Contemporary'nin 'Düş Suda' sergisi söyleşisi
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Borusan Contemporary'nin yeni koleksiyon sergisi "Düş Suda", gerçekleştirilen sunumlarla desteklenmeye devam ediyor.

Borusan Contemporary'nin yeni koleksiyon sergisi "Düş Suda", gerçekleştirilen sunumlarla desteklenmeye devam ediyor.

Sergi kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen söyleşiye Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu sanatçılarından Erdal İnci, konuk oldu.

Moderatörlüğünü küratör Dr. Necmi Sönmez'in üstlendiği etkinlikte Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren de yer aldı.

Söyleşide "Dijital Masumiyet" hakkında konuşan İnci, kişisel kariyerinin dijital ortamda paylaşarak başladığını ve bunun oldukça faydasını gördüğünü dile getirdi.

İnci, galeri, müze veya kurumların dijital iş sergilemede yaptığı profesyonel yaklaşımın değerinin daha anlaşılır bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Her ne kadar olumlu taraflarından bahsediyor olsam da dijital kavramının masumiyetle ne kadar bağdaştırılabileceğine emin değilim. Ama her halükarda yeni deneyimlediğimiz güzel bir şey diyebilirim." dedi.

Sergilemenin ve sunumun anlamının dönüşüme uğradığı söyleyen İnci, "Bir analoji kurmak gerekirse resmin iki boyutlu ekranda görünmesiyle, fiziksel olarak görünmesi arasında çok büyük bir fark var. Bir resmi canlı olarak görmek mekana özel bir yerleştirmeyle görmek her zaman daha değerlidir. Ama genel izleyici için dijital ve ekrandan tüketmenin de yeni bir anlamı var." değerlendirmesinde bulundu.

İnci, Sönmez'in işlerine yönelik sorularının ardından kamusal alan üzerine yaptığı çalışmaları ve projelerinin arka planını anlattı.

Küratörlüğünü Sönmez'in üstlendiği "Düş Suda" sergisi boyunca, Borusan Müzik Evi'nin vitrininde gösterilecek olan on yapıtlık video seçkisi, 15-30 Nisan arasında video sanatını daha görülür hale getirmek üzere düzenlenen SENKRON etkinliğinin de programına dahil edilmişti.

Zoom programı üzerinden gerçekleşen etkinlik, daha sonra Borusan Contemporary YouTube kanalında yayınlanmak üzere kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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