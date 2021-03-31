Borusan Contemporary, koleksiyon sergisi "Düş Suda"ya ev sahipliği yapacak

Dr. Necmi Sönmez'in küratörlüğünü üstlendiği yeni koleksiyon sergisi "Düş Suda", 45 sanatçının eserlerini bir araya getirecek.

Dr. Necmi Sönmez'in küratörlüğünü üstlendiği yeni koleksiyon sergisi "Düş Suda", 45 sanatçının eserlerini bir araya getirecek.

Borusan Contemporary'nin ev sahipliğinde düzenlenecek sergi, Edip Cansever'in aynı adlı şiiri ile yeni medya sanatının "hareketli imge" üzerine kurulu estetiği arasında diyalog kuracak.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan 45 sanatçının 60'a yakın eserini bir araya getirecek serginin 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşması planlanıyor.

Yeni medya sanatının, görsel sanatlara getirdiği yeni ifade olanaklarını ve izleyici ile kurduğu etkileşimli ilişkiyi merkeze alan sergi, şiirin evrensel dili ile çağdaş imgeler arasında kurduğu bağın gücüyle sanat izleyicisine farklı deneyim sunmayı amaçlıyor.

Sergide, Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafael Rozendaal, Jim Campbell, Maurizio Nannucci ve Hans Kotter gibi isimlerin işleri, Cansever'in dizeleri bağlamında yeniden yorumlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani