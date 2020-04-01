Borusan Contemporary internet üzerinden ziyarete açılıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapanan Borusan Contemporary, sanatseverleri internet üzerinden ağırlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapanan Borusan Contemporary, sanatseverleri internet üzerinden ağırlayacak.

Sanatseverler, sergileri ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndaki eserleri, Borusan Contemporary'nin internet sitesi ile Google Arts & Culture platformu üzerinden izleyebilecek.

Bu kapsamda, video sanatının öncü ismi Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk kişisel sergisi "Bill Viola: Geçici", Borusan Contemporary'de 13 Eylül'e kadar sergilenmeye devam edecek.

Hazırlanan dijital sergi rehberi üzerinden, sergide yer alan videoların fotoğrafları görüntülenebilirken, eserler hakkında ayrıntılı bilgi alınabilecek.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda yer alan eserler ise Borusan Contemporary internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek ve sanatseverler beğendikleri eserleri sosyal medya üzerinden "#EvdeSanatlaKal" etiketiyle paylaşabilecek.

Borusan Contemporary'nin Google Arts & Culture sayfası üzerinden de "Mika Tajima: Esir", "Uvertür: Borusan Sanat Çağdaş Koleksiyonu'ndan Seçki", "Üvercinka" ve "Universal Everything: Akışkan Bedenler" isimli geçmiş dönem sergileri de ziyaret edilebilecek.

Ayrıca Borusan Contemporary Blog üzerinden misafir küratörler, koleksiyon sanatçıları ve koleksiyondaki işler üzerine hazırlanan yazı ve röportajlar takip edilebilecek.

Kaynak: AA