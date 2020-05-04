Borusan, #AskıdaEğitimVar projesini başlattı!
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Borusan, #AskıdaEğitimVar projesini başlattı!

Borusan, #AskıdaEğitimVar projesini başlattı!
04.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:47

Sosyal girişim Askıda Ne Var ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında, üniversite öğrencilerine destek veriliyor. Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar da mentorluk yaparak projeye katkıda bulunuyor.

Sosyal faydayı her zaman önde tutan ve Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesinde toplumsal dayanışmayı güçlü bir şekilde destekleyen Borusan, yeni bir projeyi hayata geçirdi. Askıda Ne Var sosyal girişim platformu ile birlikte başlatılan #AskıdaEğitimVar projesi uzaktan eğitime erişimde zorlanan üniversite öğrencilerini desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için üniversite öğrencilerine bilgisayar, internet paketi, online kitap aboneliği, mentorluk ve online eğitim platformlarına erişim desteği sağlanıyor. Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar ve Borusan'ın üst yönetimi de mentorluk yaparak projeye destek olacak.

Eski bir Osmanlı geleneği olan "askıda ekmek" uygulamasından esinlenerek tasarlanan, ülkemizin geleceği olan gençlerin kendilerini mümkün olan en iyi şekilde geliştirebilmelerini hedefleyen Askıda Ne Var? sosyal girişimi ile Borusan Holding işbirliği hakkında açıklama yapan Erkan Kafadar şunları söyledi:

"Borusan'ın topluma fayda sağlayan çalışmalarının önemli bir kısmı eğitim alanında yapılıyor. Borusan'ın, sosyal sorumluluğu sürdürülebilirliğin temel bir parçası olarak gören yaklaşımı, Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık'ın kuruma kazandırdığı değerlerin ve kültürün doğrudan bir sonucudur. Bu bağlamda grup olarak çocukların ve gençlerin eğitim imkânlarına erişimini desteklemek için uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Bugün üniversitelerde fiziksel olarak yapılamayan eğitim çevrimiçi yapılıyor. Oysa birçok öğrencinin uzaktan eğitime devam edebilmek için temel ihtiyaçlar olan internet ve bilgisayara erişimi bulunmuyor. Projeyi bu nedenle hayata geçirdik. İsteyen herkes bu projeye bireysel olarak destek verebilir. Ben bu projeyi destekleyen tüm birey ve kurumlara teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki bugünleri #BeraberAşacağız."

Kaynak: Bültenler

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