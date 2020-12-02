- Borunun içine sıkışıp üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra kurtarıldı
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- Borunun içine sıkışıp üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra kurtarıldı

02.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:52

- Borunun içine sıkışıp üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra kurtarıldı İzmir'in Karabağlar ilçesi Poligon semtinde, elektrik hattının geçtiği borunun içine sıkışan ve fark edilmediği için üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra İzmir itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu...

- Borunun içine sıkışıp üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesi Poligon semtinde, elektrik hattının geçtiği borunun içine sıkışan ve fark edilmediği için üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra İzmir itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu borunun içerisinden çıkarıldı.

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesi Poligon semti 48 Sokak'ta meydana geldi. Fevzi Özakat Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yaşadığı öğrenilen "Boncuk" isimli kedi, yaklaşık 2 gün önce elektrik hattının geçtiği borunun içine girdi. Borunun içine girdiği fark edilmeyen kedinin üzerine beton döküldü. 2 gün sonra ekiplerin başındaki bir mühendis tarafından sesi duyulan kedi için İzmir itfaiye ekipleri seferber oldu. Görüntülü kamera sistemi ile kedinin bulunduğu yer tespit edilirken, önce beton kırıldı ardından da betonun içindeki demirler kesildi. Kedi Boncuk, içine sıkıştığı borunun da kesilmesiyle kurtarıldı. Su ve yemek verilen kedi, hemen veterinere götürüldü. Boncuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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- Borunun içine sıkışıp üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra kurtarıldı
- Borunun içine sıkışıp üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra kurtarıldı
- Borunun içine sıkışıp üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra kurtarıldı
- Borunun içine sıkışıp üzerine beton dökülen kedi, 2 gün sonra kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA

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