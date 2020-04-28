Boruda sıkışan yavru kedi kurtarıldı ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, girdiği boruda mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, girdiği boruda mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında anne kedi, ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kozlu Yıldız Evler mevkisindeki bir binanın su tahliye borusuna giren yavru kedi sıkıştı.Anne kedinin sesini duyan mahalleli, yavru kediyi fark edince itfaiyeye haber verdi. Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtardı. Anne kedi ise ekiplerin çalışması sırasında bir an olsun ayrılmadı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, annesinin yanına bırakıldı.

Kaynak: DHA