Boru yüklü tır devrildi Eskişehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunda devrilen tırda bulunan çok sayıda boru çevreye dağıldı.

Eskişehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunda devrilen tırda bulunan çok sayıda boru çevreye dağıldı.

Alınan bilgiye göre, Çifteler ilçesinden Eskişehir istikametine gelen tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje devrildi. Devrilme sonucunda tırda bulunan borular çevreye saçıldı. Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Tır şoförü kazada yara almadan kurtulurken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA