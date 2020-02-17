Boru yüklü kamyonet iş yerine daldı

17.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:35

Bursa'nın Gemlik ilçesinde boru yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarını kırıp içeriye girme anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Korku ve paniğe sebep olan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 4 ayrı araçta maddi hasar oluştu. Otomobilin duvarı yıkıp bahçeye girdiği anlarda merdivenle çatıda kaynak yapan işçinin korktuğu anlar da görüntülere yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesi Armutlu yolu üzerinde meydana gelen kazada önündeki aracı sollamak isteyen 77 AT 894 plakalı boru yüklü kamyonet sürücüsü, önünde aniden manevra yapan araca çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun karşısındaki zeytin satış mağazasının bahçe duvarını devirip içeriye daldı. Bu sırada zeytin fabrikasının otoparkında bulunan 3 ayrı araca çarpan ve maddi hasar veren kamyonetin üzerindeki borular da yola savruldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla alakalı tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA