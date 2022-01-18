Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu - Haberler
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Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu

Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı.

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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