Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı
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Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı Şanlıurfa Siverek'ten geçen petrol boru hattı delindi.

Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Siverek'ten geçen petrol boru hattı delindi. Yer altından metrelerce yüksekliği petrol fışkırdı.

Siverek-Şanlıurfa yolu 13. kilometresindeki iki mısır tarlasının arasından geçen Batman Dörtyol boru hattı, tarlalar arasındaki kaya ve taşları temizleyen bir iş makinası boru hattına zarar verdi. Delinen boru hattından metrelerce yükseğğe petrol fışkırdı. Olay yerine çağrılan jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından çevrede güvenlik tedbiri alınırken, petrolün akışının durdurulabilmesi için olay yerine teknik personellerin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan boşa akan tonlarca petrol nedeniyle mısır ve tarlalar da zarar gördü.

Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı
Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı
Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı
Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı
Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı
Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı
Boru hattı delindi, petrol metrelerce yükseğe fışkırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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