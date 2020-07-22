Borsanıın en değerlisi, devleri geride bırakan Koç Holding oldu Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değerine göre yapılan listede de şirketleri geride bırakan Koç Holding 1. oldu. BİM 43 milyar lirayla ikinci, ASELSAN ise 37,4 milyar lirayla üçüncü oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değerleri belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin en değerlisi Koç Holding oldu. ASELSAN ise üçüncü sırada yer aldığı listede BİM ikinci oldu. BORSA İSTANBUL'DAKİ ŞİRKETLERİN TOPLAM PİYASA DEĞERLERİ BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)/ PD Koç Holding/ 44.302.138.934 Bim Mağazalar/ 43.080.840.000 ASELSAN/ 37.414.800.000 Turkcell/ 36.058.000.000 Enka İnşaat/36.008.000.000 Garanti Bankası/ 33.474.000.000 Akbank/30.264.000.000 Ereğli Demir Çelik/ 29.365.000.000 Türk Telekom/ 28.315.000.000 Ford Otosan/ 27.248.161.500 İş Bankası (C)/ 23.894.840.700 Tüpraş/ 21.711.344.640 İskenderun Demir Çelik/ 20.880.000.000 Yapı ve Kredi Bankası/ 19.850.570.517 Vakıflar Bankası/ 19.371.887.550 Sabancı Holding/ 18.792.120.205 Türk Hava Yolları/ 16.242.600.000 Halkbank/ 14.694.230.769 Arçelik/ 14.284.894.254 Şişe Cam/ 14.130.000.000