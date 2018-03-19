Borsan Grup Şirketlerinden Samsun İnşaat Fuarı'nda Gövde Gösterisi

Samsun'da 5 fabrikasıyla bölgenin en büyük sanayi grubu olan Borsan Grup, Karadeniz'in en çok ziyaret edilen fuarı 4. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'na 4 şirketiyle katılıyor. 22-25 Mart 2018 tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarın fuaye alanında yer alacak olan Borsan Grup şirketleri Borled, Borkonut ve Borpanel yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Habermedya Medya Grubu ise fuara haber desteği sağlayacak.

Borled markası, Samsun'da bulunan tesiste Türk çalışanlarının emeğiyle üretilen iç-dış mekan olmak üzere 300'e yakın çeşitte LED aydınlatma armatürü sergileyecek. Borled ayrıca Türkiye'de LED aydınlatma ürünleri segmentinde 3 yıl üretici garantisi sunan ilk marka olmasını da fuarda vurgulayacak.

Borkonut markası, kurulduğu 1996 yılından bugüne kadar kendi konsept projelerini geliştirerek modern, estetik, güvenli ve standartlara uygun yaşam alanlarının üretimini gerçekleştiriyor. Fuarda yeni projeleriyle yer alacak olan Borkonut, Samsun ve çevresinde yer alan yeni projelerini tanıtacak.

2001 yılında kurulan Borpanel, 30'a yakın ülkeye kapı, mutfak, banyo ve özel tasarım ahşap proje ürünleri ihraç ediyor. Borpanel, fuardaki standında iç ve dış mekan kapıların yanı sıra yeni mutfak ve banyo dolap serilerini ziyaretçilerle buluşturacak.